Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 20 мая, в 18:20 произошло аварийное отключение в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители ДНТ «Орбита», ДНТ «Труд», микрорайонах Солнечный, Зеленхоз, 502 км, Зелёный, частично потребители мкр. Матросово, КНС-8, КНС-8а, котельная ЗАО «Стальмост».
Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 19:57 запитали КНС-8а; в 21:01 запитали КНС-8 и котельную ЗАО «Стальмост»; в 21:08 запитали потребителей мкр. Старый Зелёный и мкр. Солнечный; в 21:42 запитали оставшихся потребителей. Время отключения составило почти 3,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Несколько микрорайонов Улан-Удэ более 3-х часов оставались без света
Происшествия, Фото:
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