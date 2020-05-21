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Несколько микрорайонов Улан-Удэ более 3-х часов оставались без света

Несколько микрорайонов Улан-Удэ более 3-х часов оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 20 мая, в 18:20 произошло аварийное отключение в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители ДНТ «Орбита», ДНТ «Труд», микрорайонах Солнечный, Зеленхоз, 502 км, Зелёный, частично потребители мкр. Матросово, КНС-8, КНС-8а, котельная ЗАО «Стальмост».

Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 19:57 запитали КНС-8а; в 21:01 запитали КНС-8 и котельную ЗАО «Стальмост»; в 21:08 запитали потребителей мкр. Старый Зелёный и мкр. Солнечный; в 21:42 запитали оставшихся потребителей. Время отключения составило почти 3,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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