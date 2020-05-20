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В Ангарске молодой человек ездил на машине по велодорожке

В Ангарске молодой человек ездил на машине по велодорожке
Происшествия, 
Это запечатлели на видео прохожие

Дорожные полицейские установили и привлекли к административной ответственности водителя, который ехал по пешеходным дорожкам парка имени 10-летия Ангарска.

Видео инцидента появилось накануне в социальных сетях. На нём автомобилист двигается по велопешеходной дорожке «Аллеи Любви». Дорожные полицейские установили, что правонарушение совершил 20-летний местный житель, находящийся за рулём «Ниссан Блюберд».

- Виноват. Я возил на работу питьевую воду, - признался в отделе полиции молодой человек.

Также выяснилось, что у ангарчанина отсутствует страховой полис ОСАГО. В отношении нарушителя составлены административные материалы по статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях (нарушения правил расположения транспортного средства) и ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности).

За езду по пешеходной дорожке либо тротуару предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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