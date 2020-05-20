Это запечатлели на видео прохожие
Дорожные полицейские установили и привлекли к административной ответственности водителя, который ехал по пешеходным дорожкам парка имени 10-летия Ангарска.
Видео инцидента появилось накануне в социальных сетях. На нём автомобилист двигается по велопешеходной дорожке «Аллеи Любви». Дорожные полицейские установили, что правонарушение совершил 20-летний местный житель, находящийся за рулём «Ниссан Блюберд».
- Виноват. Я возил на работу питьевую воду, - признался в отделе полиции молодой человек.
Также выяснилось, что у ангарчанина отсутствует страховой полис ОСАГО. В отношении нарушителя составлены административные материалы по статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях (нарушения правил расположения транспортного средства) и ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности).
За езду по пешеходной дорожке либо тротуару предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске молодой человек ездил на машине по велодорожке
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Читинец разместил запись с запрещёнными призывами в Интернете
Женщина, которая семь лет назад зарубила супруга, убила нового сожителя
Это запечатлели на видео прохожие
В Хоринском районе Бурятии выявлен первый случай COVID-19
Он хотел запустить стрелу с наркотиками в колонию
Гарантий, что сбежавший парень не болен коронавирусом, нет
Оба мужчины были пьяны
У заболевших коронавирусом медиков из республиканской клинической больницы нет выраженных симптомов
Также ожидается возвращение в Бурятию и других курсантов
Много денег у пенсионерки при себе не оказалось
Расправа случилась 15 лет назад
Мужчина, на которого напали после дорожного конфликта, получил тяжёлые травмы головы
Мужчина поджёг дом из-за неприязни к хозяину
Сельчанин уехал в Улан-Удэ и исчез
В Бурятии начался сезон активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний