Житель Иркутской области в день рождения убил друга

Оба мужчины были пьяны



10 мая в посёлке Октябрьский в Иркутской области в день своего рождения 29 летний мужчина распивал спиртные напитки со знакомым. Мужчины поссорились после того, как оба изрядно выпили. Тогда именинник нанёс множественные ножевые ранения оппоненту. 33-летний потерпевший скончался на месте преступления.



По горячим следам подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции.



- Следственным отделом по Чунскому району СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 29-летнему местному жителю по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



Чунский районный суд ему избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина признал, в содеянном раскаивается.



