Оба мужчины были пьяны
10 мая в посёлке Октябрьский в Иркутской области в день своего рождения 29 летний мужчина распивал спиртные напитки со знакомым. Мужчины поссорились после того, как оба изрядно выпили. Тогда именинник нанёс множественные ножевые ранения оппоненту. 33-летний потерпевший скончался на месте преступления.
По горячим следам подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции.
- Следственным отделом по Чунскому району СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 29-летнему местному жителю по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Чунский районный суд ему избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина признал, в содеянном раскаивается.
Житель Иркутской области в день рождения убил друга
Происшествия, Фото:
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