Расправа случилась 15 лет назад
В Иркутской области раскрыли убийство и разбой 15-летней давности, которое произошло в городе Слюдянка, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Как установили оперативники, вероятно, преступления произошли из-за личной неприязни мужчины к торговцам наркотиков.
По версии следствия, утром 13 августа 2005 года мужчина вместе со своим знакомым проникли в дом к семье, которая, по их мнению, продавала наркотики. Один из них выстрелил в грудь хозяйке дома, а второй избил её 15-летнего сына. Затем они украли золотую цепочку и документы и сбежали. На следующий день от полученного ранения 52-летняя женщина скончалась в больнице.
Спустя 15 лет сотрудники вышли на след предполагаемых преступников. Ими оказались ранее судимый 46-летний уроженец Нижнеилимского района и 39-летний житель Слюдянки.
- В настоящий момент СУ СКР по Иркутской области им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем», частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - уточнили в пресс-службе главного управления МВД.
Обвиняемый в убийстве заключён под стражу, второй находится под домашним арестом.
Жители Иркутской области убили торговку наркотиками и избили её сына
Происшествия, Фото:
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