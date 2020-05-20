Мужчина поджёг дом из-за неприязни к хозяину
Днём 18 мая в селе Гремячинск загорелся двухэтажный жилой дом, принадлежащего 52-летнему улан-удэнцу. В результате пожара повреждена крыша дома, изнутри жилище выгорело полностью, с мебелью и бытовой техникой. Пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», дом тушили не только пожарные, но и сотрудники Кикинского лесхоза, а также представители филиала БО «Байкал» ФГУ СКК «Дальневосточный» минобороны РФ.
Прибывшие на место оперативники установили, что поджог совершил 33-летний знакомый хозяина на почве личной неприязни.
Полицейские «по горячим следам» задержали жителя Кабанского района. Мужчина в декабре 2018 года освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и преступление против личности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведётся следствие. Решается вопрос об заключение мужчины под стражу, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, составляет до пяти лет лишения свободы.
В Бурятии задержали поджигателя дома в Гремячинске
Происшествия, Фото:
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