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В Бурятии задержали поджигателя дома в Гремячинске

В Бурятии задержали поджигателя дома в Гремячинске
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Мужчина поджёг дом из-за неприязни к хозяину

Днём 18 мая в селе Гремячинск загорелся двухэтажный жилой дом, принадлежащего 52-летнему улан-удэнцу. В результате пожара повреждена крыша дома, изнутри жилище выгорело полностью, с мебелью и бытовой техникой. Пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Daily», дом тушили не только пожарные, но и сотрудники Кикинского лесхоза, а также представители филиала БО «Байкал» ФГУ СКК «Дальневосточный» минобороны РФ. 

Прибывшие на место оперативники установили, что поджог совершил 33-летний знакомый хозяина на почве личной неприязни.

Полицейские «по горячим следам» задержали жителя Кабанского района. Мужчина в декабре 2018 года освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и преступление против личности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведётся следствие. Решается вопрос об заключение мужчины под стражу, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, составляет до пяти лет лишения свободы.

Поджог пожар
 
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