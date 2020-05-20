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В Бурятии ищут мужчину с татуировкой скорпиона

В Бурятии ищут мужчину с татуировкой скорпиона
Происшествия, 
Сельчанин уехал в Улан-Удэ и исчез

В Бурятии полицейские 36-летнего Дениса Фролова из посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района. 10 мая он уехал в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Приметы: европейской внешности, на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 165 см.

Особые приметы: позолоченный зуб на верхней челюсти, татуировка-кельтский узор на руке, татуировка в виде скорпиона на ноге.

Был одет: куртка цвета хаки, джинсы синего цвета, кроссовки серые.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(30143)21-3-30, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии живыми и здоровыми нашлись пропавшие мужчина и женщина из Окинского района.

пропавшие без вести
 
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