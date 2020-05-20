В Бурятии ищут мужчину с татуировкой скорпиона

Сельчанин уехал в Улан-Удэ и исчез
В Бурятии полицейские 36-летнего Дениса Фролова из посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района. 10 мая он уехал в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Приметы: европейской внешности, на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 165 см.
Особые приметы:
позолоченный зуб на верхней челюсти, татуировка-кельтский узор на руке, татуировка в виде скорпиона на ноге.
Был одет:
куртка цвета хаки, джинсы синего цвета, кроссовки серые.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(30143)21-3-30, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).
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