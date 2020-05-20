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Клещи покусали людей в 19 районах Бурятии и в Улан-Удэ

Клещи покусали людей в 19 районах Бурятии и в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии начался сезон активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний

В связи с теплой погодой в марте зафиксирована ранняя активность степных клещей - на 14 дней раньше обычного, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

На 20 мая в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 647 человек. Это ниже на 4% показателей за аналогичный период прошлого года.

Среди обратившихся - 38% дети.

Укусы зарегистрированы в 19 районах республики и Улан-Удэ. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Кабанском – 183 случая, Тункинском – 52, Баргузинском – 36, Прибайкальском – 31, Курумканском – 28, Закаменском – 25, Заиграевском – 22, Мухоршибирском – 20, Иволгинском – 20 и Улан-Удэ - 130.

С начала года привито от клещевого вирусного энцефалита более 21 тысяч человек. Всего планируется привить более 70 тысяч человек.

Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение городской больницы №4 (филиал ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница») по адресу: ул.М.Расковой, дом 2а.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Режим работы лабораторий:

В рабочие дни с 8-30 до 16-45, перерыв с 12 до 13 часов. 
клещи
 
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