Клещи покусали людей в 19 районах Бурятии и в Улан-Удэ



- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.



- Республиканская клиническая инфекционная больница, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.



Режим работы лабораторий:



В рабочие дни с 8-30 до 16-45, перерыв с 12 до 13 часов.



В связи с теплой погодой в марте зафиксирована ранняя активность степных клещей - на 14 дней раньше обычного, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.На 20 мая в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 647 человек. Это ниже на 4% показателей за аналогичный период прошлого года.Среди обратившихся - 38% дети.Укусы зарегистрированы в 19 районах республики и Улан-Удэ. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Кабанском – 183 случая, Тункинском – 52, Баргузинском – 36, Прибайкальском – 31, Курумканском – 28, Закаменском – 25, Заиграевском – 22, Мухоршибирском – 20, Иволгинском – 20 и Улан-Удэ - 130.С начала года привито от клещевого вирусного энцефалита более 21 тысяч человек. Всего планируется привить более 70 тысяч человек.Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение городской больницы №4 (филиал ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница») по адресу: ул.М.Расковой, дом 2а.