Улан-удэнец попросил попить, а после украл золотую цепочку

Ювелирное изделие он продал прохожему



В полицию в Улан-Удэ с заявлением о краже золотой цепочки обратилась 40-летняя жительница садоводческого товарищества. Женщина рассказала, что легла спать, не закрыв входную дверь. Проснулась она от шума. В доме находился её знакомый, который попросил попить, а после ушёл.



Наутро хозяйка не обнаружила золотую цепочку, лежавшую на тумбочке. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



35-летний ранее неоднократно судимый мужчина задержан. Выяснилось, что цепочку он продал прохожему, а на вырученные деньги купил алкоголь.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

