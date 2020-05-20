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Улан-удэнец попросил попить, а после украл золотую цепочку

Улан-удэнец попросил попить, а после украл золотую цепочку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ювелирное изделие он продал прохожему

В полицию в Улан-Удэ с заявлением о краже золотой цепочки обратилась 40-летняя жительница садоводческого товарищества. Женщина рассказала, что легла спать, не закрыв входную дверь. Проснулась она от шума. В доме находился её знакомый, который попросил попить, а после ушёл.

Наутро хозяйка не обнаружила золотую цепочку, лежавшую на тумбочке. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

35-летний ранее неоднократно судимый мужчина задержан. Выяснилось, что цепочку он продал прохожему, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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