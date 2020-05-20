На Кругобайкальской железной дороге украли отрезки шпал

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Вор повёз украденное на катере по Байкалу



Сотрудники линейного отдела станции Иркутск-пассажирский в районе посёлка Култук на озере Байкал остановили катер. Им управлял житель Слюдянского района. В ходе осмотра катера в нём обнаружили отрезки шпал.



Отрезки шпал ранее были украдены на Кругобайкальской железной дороге. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что намеревался использовать шпалы в бытовых целях.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает наказание до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

