Вор повёз украденное на катере по Байкалу
Сотрудники линейного отдела станции Иркутск-пассажирский в районе посёлка Култук на озере Байкал остановили катер. Им управлял житель Слюдянского района. В ходе осмотра катера в нём обнаружили отрезки шпал.
Отрезки шпал ранее были украдены на Кругобайкальской железной дороге. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что намеревался использовать шпалы в бытовых целях.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает наказание до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На Кругобайкальской железной дороге украли отрезки шпал
Происшествия, Фото:
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