Также районный суд оштрафовал одного жителя на небольшую сумму
С 29 апреля по настоящее время Баунтовский районный суд рассмотрено 12 административных протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Протоколы составлены полицией по фактам нарушения жителями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).
- С учётом сложной эпидемиологической обстановки в районе, судебные заседания прошли без участия привлекаемых к административной ответственности граждан и без должностных лиц, составивших протоколы. При этом граждане направили в суд заявления, в которых свою вину в совершении правонарушения признали и просили рассмотреть дела без их участия, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
Доказательств, подтверждающих факт, что у привлекаемых граждан возникли какие-либо исключительные обстоятельства, из-за которых они покинули место своего проживания, не представлено. Все 12 человек привлечены к административной ответственности.
До резкого повышения на территории района случаев выявления коронавируса суд довольно лояльно отнёсся к правонарушителям и в качестве административных наказаний ограничился предупреждениями. Но 18 мая одному суд вынес постановление о назначении наказания в виде штрафа в 1000 рублей.
Это минимальный размер административного штрафа для граждан, предусмотренного санкцией ст.20.6.1 КоАП РФ, максимальный составляет 30 тысяч рублей.
- В производстве Баунтовского районного суда находится пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ, и 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ, - отметили в суде.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 20 мая в Бурятии 1042 случая заражения COVID-19 (+27 за сутки).
В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
Происшествия, Фото:
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