 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Мая

19 Мая

Популярное

В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции

В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также районный суд оштрафовал одного жителя на небольшую сумму

С 29 апреля по настоящее время Баунтовский районный суд рассмотрено 12 административных протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Протоколы составлены полицией по фактам нарушения жителями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

- С учётом сложной эпидемиологической обстановки в районе, судебные заседания прошли без участия привлекаемых к административной ответственности граждан и без должностных лиц, составивших протоколы. При этом граждане направили в суд заявления, в которых свою вину в совершении правонарушения признали и просили рассмотреть дела без их участия, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Доказательств, подтверждающих факт, что у привлекаемых граждан возникли какие-либо исключительные обстоятельства, из-за которых они покинули место своего проживания, не представлено. Все 12 человек привлечены к административной ответственности.

До резкого повышения на территории района случаев выявления коронавируса суд довольно лояльно отнёсся к правонарушителям и в качестве административных наказаний ограничился предупреждениями. Но 18 мая одному суд вынес постановление о назначении наказания в виде штрафа в 1000 рублей.

Это минимальный размер административного штрафа для граждан, предусмотренного санкцией ст.20.6.1 КоАП РФ, максимальный составляет 30 тысяч рублей.

- В производстве Баунтовского районного суда находится пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ, и 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ, - отметили в суде.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 20 мая в Бурятии 1042 случая заражения COVID-19 (+27 за сутки).


самоизоляция коронавирус штраф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
Происшествия, 20.05.2020
Также районный суд оштрафовал одного жителя на небольшую сумму
В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы
В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы
Происшествия, 20.05.2020
Сегодня в Бурятии тушат один лесной пожар
Пьяный читинец устроил дебош в самолёте из Вьетнама
Пьяный читинец устроил дебош в самолёте из Вьетнама
Происшествия, 20.05.2020
Он разбрасывал вещи в самолёте, матерился и пытался попасть в кабину пилотов
Жительница Бурятии растранжирила деньги с карты знакомого
Жительница Бурятии растранжирила деньги с карты знакомого
Происшествия, 20.05.2020
Она купила по чужой карте алкоголь, продукты и сигареты
В Бурятии поджигатели спалили автомобиль и сеновал
В Бурятии поджигатели спалили автомобиль и сеновал
Происшествия, 20.05.2020
Очередной поджог зафиксирован в Бурятии
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
Происшествия, 20.05.2020
Погибший, видимо, курил в постели
В Улан-Удэ на «зебре» сбили велосипедиста
В Улан-Удэ на «зебре» сбили велосипедиста
Происшествия, 20.05.2020
В нарушение правил молодой человек не слез с велосипеда на «зебре»
В Бурятии приезжий наркоман собирал коноплю возле госграницы
В Бурятии приезжий наркоман собирал коноплю возле госграницы
Происшествия, 20.05.2020
Мужчина специально приехал из Забайкальского края за «урожаем»
В Улан-Удэ коронавирусом заразились шесть медиков РКБ
В Улан-Удэ коронавирусом заразились шесть медиков РКБ
Происшествия, 20.05.2020
Хирургический корпус больницы имени Семашко ушёл на карантин
Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
Происшествия, 20.05.2020
Виновник лесного пожара пойдёт под суд
В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой
В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой
Происшествия, 19.05.2020
Следственный комитет обнародовал подробности нападения на полицейского в Иволгинском районе
В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
Происшествия, 19.05.2020
На месте находки выставили оцепление
Пропавшие в Бурятии мужчина и женщины нашлись на ферме
Пропавшие в Бурятии мужчина и женщины нашлись на ферме
Происшествия, 19.05.2020
Ориентировку на объявленную в розыск пару увидел знакомый

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^