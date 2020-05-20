 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Мая

19 Мая

Популярное

В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы

В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Сегодня в Бурятии тушат один лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожаров в Еравнинском, Закаменском и Курумканском районах на общей площади 7 га.

В Закаменском районе пожар возник из-за сухой грозы. Остальные – из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 43 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано девять единиц лесопожарной техники. 

Два лесных пожара на площади 4 га ликвидированы.

На утро 20 мая продолжается тушение очага возгорания в Еравнинском районе, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
Происшествия, 20.05.2020
Также районный суд оштрафовал одного жителя на небольшую сумму
В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы
В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы
Происшествия, 20.05.2020
Сегодня в Бурятии тушат один лесной пожар
Пьяный читинец устроил дебош в самолёте из Вьетнама
Пьяный читинец устроил дебош в самолёте из Вьетнама
Происшествия, 20.05.2020
Он разбрасывал вещи в самолёте, матерился и пытался попасть в кабину пилотов
Жительница Бурятии растранжирила деньги с карты знакомого
Жительница Бурятии растранжирила деньги с карты знакомого
Происшествия, 20.05.2020
Она купила по чужой карте алкоголь, продукты и сигареты
В Бурятии поджигатели спалили автомобиль и сеновал
В Бурятии поджигатели спалили автомобиль и сеновал
Происшествия, 20.05.2020
Очередной поджог зафиксирован в Бурятии
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
Происшествия, 20.05.2020
Погибший, видимо, курил в постели
В Улан-Удэ на «зебре» сбили велосипедиста
В Улан-Удэ на «зебре» сбили велосипедиста
Происшествия, 20.05.2020
В нарушение правил молодой человек не слез с велосипеда на «зебре»
В Бурятии приезжий наркоман собирал коноплю возле госграницы
В Бурятии приезжий наркоман собирал коноплю возле госграницы
Происшествия, 20.05.2020
Мужчина специально приехал из Забайкальского края за «урожаем»
В Улан-Удэ коронавирусом заразились шесть медиков РКБ
В Улан-Удэ коронавирусом заразились шесть медиков РКБ
Происшествия, 20.05.2020
Хирургический корпус больницы имени Семашко ушёл на карантин
Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
Происшествия, 20.05.2020
Виновник лесного пожара пойдёт под суд
В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой
В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой
Происшествия, 19.05.2020
Следственный комитет обнародовал подробности нападения на полицейского в Иволгинском районе
В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
Происшествия, 19.05.2020
На месте находки выставили оцепление
Пропавшие в Бурятии мужчина и женщины нашлись на ферме
Пропавшие в Бурятии мужчина и женщины нашлись на ферме
Происшествия, 19.05.2020
Ориентировку на объявленную в розыск пару увидел знакомый

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^