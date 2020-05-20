В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы





Два лесных пожара на площади 4 га ликвидированы.



На утро 20 мая продолжается тушение очага возгорания в Еравнинском районе, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.







За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожаров в Еравнинском, Закаменском и Курумканском районах на общей площади 7 га.В Закаменском районе пожар возник из-за сухой грозы. Остальные – из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 43 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано девять единиц лесопожарной техники.