Он разбрасывал вещи в самолёте, матерился и пытался попасть в кабину пилотов
42-летний житель Читы, устроивший дебош в самолёте международного рейса, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Хулиганство на воздушном транспорте», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратура.
18 марта мужчина находился на борту самолёта авиакомпании Nord Wind, летящего из Вьетнама. Воздушное судно выполняло международный рейс «Камрань – Чита».
Пьяный читинец в присутствии пассажиров и членов экипажа вёл себя развязно и агрессивно. Он распивал спиртное, раскидывал по салону самолёта журналы и предметы, находившиеся в спинках кресел, матерился.
Дебош мужчина устроил после того, как бортпроводники запретили ему распивать спиртные напитки и отобрали бутылку виски. Происходящее сняли на телефон очевидцы, на видео запечатлели, как мужчина кричал: «Не хочу с вами лететь, ты отобрала мою собственность!», при этом громко матерился.
Затем он и вовсе направился в сторону кабины пилотов, угрожая им физической расправой.
Дебошира удалось остановить пассажирам, которые скрутили его.
После посадки самолёта в Чите хулиган был передан сотрудникам транспортной полиции.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Черновский районный суд Читы.
Пьяный читинец устроил дебош в самолёте из Вьетнама
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