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Жительница Бурятии растранжирила деньги с карты знакомого

Жительница Бурятии растранжирила деньги с карты знакомого
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она купила по чужой карте алкоголь, продукты и сигареты

18 мая в полицию в Кижингинском районе Бурятии обратился 57-летний местный житель. Он сообщил, что у него пропала банковская карта, но где и когда это случилось, пояснить не смог.

Оказалось, что накануне мужчина распивал спиртное с 35-летней односельчанкой. Во время застолья он попросил её купить алкоголь и дал ей карту.

Забрав карту, женщина вместе с 46-летним знакомым приобрели для себя алкоголь, продукты питания и табачные изделия. Карту хозяину они так и не вернули. Ущерб составил около четырёх тысяч рублей.

Они были задержаны, банковская карта изъята.

Женщина ранее судима за имущественные преступления, её приятель - за преступления против личности и кражи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


мошенничество
 
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