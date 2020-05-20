Жительница Бурятии растранжирила деньги с карты знакомого

Она купила по чужой карте алкоголь, продукты и сигареты



18 мая в полицию в Кижингинском районе Бурятии обратился 57-летний местный житель. Он сообщил, что у него пропала банковская карта, но где и когда это случилось, пояснить не смог.



Оказалось, что накануне мужчина распивал спиртное с 35-летней односельчанкой. Во время застолья он попросил её купить алкоголь и дал ей карту.



Забрав карту, женщина вместе с 46-летним знакомым приобрели для себя алкоголь, продукты питания и табачные изделия. Карту хозяину они так и не вернули. Ущерб составил около четырёх тысяч рублей.



Они были задержаны, банковская карта изъята.



Женщина ранее судима за имущественные преступления, её приятель - за преступления против личности и кражи.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





