Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар

Виновник лесного пожара пойдёт под суд



Житель Еравнинского района предстанет перед судом по обвинению в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По версии дознания, в апреле 2020 года мужчина, находясь на животноводческой стоянке, в сухую и ветреную погоду поджёг траву на земельном участке, прилегающем к лесу. В результате огонь распространился в лесной массив Еравнинского лесничества. Повреждена лиственница общим объемом 18 м³.



Лесному фонду причинён ущерб на сумму 17,4 тыс. рублей, который обвиняемым возмещен.



Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Еравнинского района для рассмотрения по существу.



