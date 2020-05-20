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Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар

Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
Происшествия, 
Виновник лесного пожара пойдёт под суд

Житель Еравнинского района предстанет перед судом по обвинению в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По версии дознания, в апреле 2020 года мужчина, находясь на животноводческой стоянке, в сухую и ветреную погоду поджёг траву на земельном участке, прилегающем к лесу. В результате огонь распространился в лесной массив Еравнинского лесничества. Повреждена лиственница общим объемом 18 м³.

Лесному фонду причинён ущерб на сумму 17,4 тыс. рублей, который обвиняемым возмещен.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Еравнинского района для рассмотрения по существу.

лесные пожары
 
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