Виновник лесного пожара пойдёт под суд
Житель Еравнинского района предстанет перед судом по обвинению в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По версии дознания, в апреле 2020 года мужчина, находясь на животноводческой стоянке, в сухую и ветреную погоду поджёг траву на земельном участке, прилегающем к лесу. В результате огонь распространился в лесной массив Еравнинского лесничества. Повреждена лиственница общим объемом 18 м³.
Лесному фонду причинён ущерб на сумму 17,4 тыс. рублей, который обвиняемым возмещен.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Еравнинского района для рассмотрения по существу.
Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
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