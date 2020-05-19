Ориентировку на объявленную в розыск пару увидел знакомый
В Бурятии найдены объявленные в розыск уроженцы Окинского района, 29-летняя женщина и 43-летний мужчина. Как сообщал «Байкал-Daily», они перестали выходить на связь с родственниками с 9 мая.
- Обнаружению граждан способствовала размещённая в Интернете информация об их пропаже. Публикацию в новостных пабликах в социальных сетях увидел знакомый пропавших. Он помогал им трудоустроиться на животноводческую ферму в Мухоршибирском районе. Там граждане и были найдены, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
С ними всё в порядке, уточнили в полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне также благополучно завершилась история с двумя пропавшими в Улан-Удэ братьями, 9 и 10 лет.
Пропавшие в Бурятии мужчина и женщины нашлись на ферме
Происшествия, Фото:
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