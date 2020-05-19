В Ангарске осуждённый сбежал из колонии на машине

Он завладел машиной, когда убирался в гараже



В Иркутской области задержали осуждённого, совершившего побег из колонии-поселения в гАнгарске. Осуждённый пробыл на воле недолго, его задержали спустя несколько часов после случившегося.



Осуждённый был трудоустроен разнорабочим и утром проводил уборку в гараже. Там он сел за руль автомобиля и уехал с территории участка колонии-поселения.



По данному факту возбуждены два уголовных дела.



- В колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы подъёма до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Могут носить гражданскую одежду. С разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.





