В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным лесорубом»

Он пошёл на преступление, чтобы больше заработать



В Бичурском районе Бурятии на лесосеке поймали «чёрного лесоруба».



Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако в ходе осмотра лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик с целью получения прибыли заготовил деревья, не предназначенные для рубки, и вывез с помощью трактора.



Нарушитель – житель Бичурского района.



Общий объём незаконно заготовленной древесины – около 80 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 86 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, трактор «ДТ-75» и бензопила были изъяты.



Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.

