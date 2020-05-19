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В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным лесорубом»

В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным лесорубом»
Происшествия, 
Он пошёл на преступление, чтобы больше заработать

В Бичурском районе Бурятии на лесосеке поймали «чёрного лесоруба».

Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако в ходе осмотра лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик с целью получения прибыли заготовил деревья, не предназначенные для рубки, и вывез с помощью трактора.

Нарушитель – житель Бичурского района.

Общий объём незаконно заготовленной древесины – около 80 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 86 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, трактор «ДТ-75» и бензопила были изъяты.

Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
черные лесорубы
 
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