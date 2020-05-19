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Заказавшему видеорегистратор читинцу прислали корм для животных

Заказавшему видеорегистратор читинцу прислали корм для животных
Происшествия, 
За сутки от мошенников пострадали восемь забайкальцев

За сутки от мошенников пострадали восемь жителей Забайкальского края, у них похищено более 300 тысяч рублей.

73-летний читинец на сайте интернет-магазина сделал заявку на приобретение видеорегистратора. Ему пришла посылка, за которую он оплатил четыре тысячи рублей. При вскрытии он обнаружил регистратор стоимостью 400 рублей и около килограмма корма для животных, который положили для веса.

Самую большую сумму, 154 тысячи рублей, мошенники похитили у 66-летней жительницы Улет. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её карты неизвестные пытаются похитить деньги. Попросил назвать её данные, номер карты и код на оборотной стороне карты. Получив доступ в личный кабинет, мошенники похитили 150 тысяч рублей с её кредитной карты и четыре тысячи рублей с дебетовой карты.

Аналогичным способом пострадал 50-летний житель Красночикойского района. Для отмены операции списания денег, которую потерпевший не выполнял, аферист попросил продиктовать номер карты и код подтверждения. В результате с карты чикоянина похитили более 75 тысяч рублей.

Жительнице Дульдургинского района злоумышленники предложили карту заблокировать. После того, как она сообщила персональные данные и номер карты, с ее карт, в том числе, кредитной, было снято более 100 тысяч рублей.

43-летний житель Железнодорожного района Читы решил заработать на продаже акций и сделал заявку. Ему позвонил неизвестный и поинтересовался, имеются ли у него деньги. Получив положительный ответ, мошенник попросил персональные данные и номер карты. В результате с кредитной карты читинца были похищены 79 460 рублей.

В надежде получить кредит 28-летняя читинка добровольно заплатила мошенникам в качестве страховки, работы курьера и иные нужды более 52 тысяч рублей.

Другим способом обманули 32-летнего жителя Сретенского района. Ему предложили обналичить скопившиеся бонусы. Для подсчета возможной процентной надбавки запросили номер карты и срок её действия. В результате было похищено около девяти тысяч рублей.

По всем фактам хищения денежных средств возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению подозреваемых в совершении преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

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