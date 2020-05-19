Заказавшему видеорегистратор читинцу прислали корм для животных

За сутки от мошенников пострадали восемь забайкальцев



За сутки от мошенников пострадали восемь жителей Забайкальского края, у них похищено более 300 тысяч рублей.



73-летний читинец на сайте интернет-магазина сделал заявку на приобретение видеорегистратора. Ему пришла посылка, за которую он оплатил четыре тысячи рублей. При вскрытии он обнаружил регистратор стоимостью 400 рублей и около килограмма корма для животных, который положили для веса.



Самую большую сумму, 154 тысячи рублей, мошенники похитили у 66-летней жительницы Улет. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её карты неизвестные пытаются похитить деньги. Попросил назвать её данные, номер карты и код на оборотной стороне карты. Получив доступ в личный кабинет, мошенники похитили 150 тысяч рублей с её кредитной карты и четыре тысячи рублей с дебетовой карты.



Аналогичным способом пострадал 50-летний житель Красночикойского района. Для отмены операции списания денег, которую потерпевший не выполнял, аферист попросил продиктовать номер карты и код подтверждения. В результате с карты чикоянина похитили более 75 тысяч рублей.



Жительнице Дульдургинского района злоумышленники предложили карту заблокировать. После того, как она сообщила персональные данные и номер карты, с ее карт, в том числе, кредитной, было снято более 100 тысяч рублей.



43-летний житель Железнодорожного района Читы решил заработать на продаже акций и сделал заявку. Ему позвонил неизвестный и поинтересовался, имеются ли у него деньги. Получив положительный ответ, мошенник попросил персональные данные и номер карты. В результате с кредитной карты читинца были похищены 79 460 рублей.



В надежде получить кредит 28-летняя читинка добровольно заплатила мошенникам в качестве страховки, работы курьера и иные нужды более 52 тысяч рублей.



Другим способом обманули 32-летнего жителя Сретенского района. Ему предложили обналичить скопившиеся бонусы. Для подсчета возможной процентной надбавки запросили номер карты и срок её действия. В результате было похищено около девяти тысяч рублей.



По всем фактам хищения денежных средств возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению подозреваемых в совершении преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



