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В Забайкалье поджигателей лесов ищут с воздуха

В Забайкалье поджигателей лесов ищут с воздуха
Происшествия, 
Самолёты ежедневно пролетают над всей территорией края

С начала введения особого противопожарного режима в Забайкальском крае специалисты «Читинской авиабазы» работают на патрулировании территории лесов. Их цель - осмотр действующих локализованных, а также выявленных очагов пожаров.

- Сегодня авиапатрулирование проводится пятью бортами Цессна и тремя самолётами Ан-2. Два вертолёта Ми-8 занимаются доставкой авиапожарной службы к местам лесных пожаров и переброской по кромки пожара, - рассказал начальник КГУ «Читинская авиабаза» Андрей Верхушин.

Также при авиапатрулировании лётчики-наблюдатели могут зафиксировать факты поджогов сухой травы на территории края.

Для контроля над ситуацией с лесными пожарами самолёты ежедневно по установленному маршруту пролетают по всей территории края. При обнаружении пожара, информация передаётся в специализированные органы для реагирования, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

лесные пожары
 
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