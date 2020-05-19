В Забайкалье поджигателей лесов ищут с воздуха

Самолёты ежедневно пролетают над всей территорией края



С начала введения особого противопожарного режима в Забайкальском крае специалисты «Читинской авиабазы» работают на патрулировании территории лесов. Их цель - осмотр действующих локализованных, а также выявленных очагов пожаров.



- Сегодня авиапатрулирование проводится пятью бортами Цессна и тремя самолётами Ан-2. Два вертолёта Ми-8 занимаются доставкой авиапожарной службы к местам лесных пожаров и переброской по кромки пожара, - рассказал начальник КГУ «Читинская авиабаза» Андрей Верхушин.



Также при авиапатрулировании лётчики-наблюдатели могут зафиксировать факты поджогов сухой травы на территории края.



Для контроля над ситуацией с лесными пожарами самолёты ежедневно по установленному маршруту пролетают по всей территории края. При обнаружении пожара, информация передаётся в специализированные органы для реагирования, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.



