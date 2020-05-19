В Бурятии вальщик срубил лишнее

Мужчина вырубил неклеймёные деревья



Во время рейда в Баргузинском районе Бурятии в Ининском участковом лесничестве, в 8 километрах от села Суво, полицейские выявили незаконную рубку леса.



43-летний местный житель, работая вальщиком леса, допустил переруб около 9 кубометров сосны. Мужчина спилил неклеймёные, не предназначенные для заготовки деревья. Ущерб составил 65 тысяч рублей.



С места происшествия изъята бензопила.



За незаконную рубку лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



