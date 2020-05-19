Мужчина вырубил неклеймёные деревья
Во время рейда в Баргузинском районе Бурятии в Ининском участковом лесничестве, в 8 километрах от села Суво, полицейские выявили незаконную рубку леса.
43-летний местный житель, работая вальщиком леса, допустил переруб около 9 кубометров сосны. Мужчина спилил неклеймёные, не предназначенные для заготовки деревья. Ущерб составил 65 тысяч рублей.
С места происшествия изъята бензопила.
За незаконную рубку лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии вальщик срубил лишнее
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Чёрные лесорубы» в лесу напали сотрудников полиции
Он рыбачил на Байкале
Самолёты ежедневно пролетают над всей территорией края
Мужчина вырубил неклеймёные деревья
Владелец авто спал в салоне
У мужчины нашли кило марихуаны
Женщина обманом выпросила банковскую карту
Также в наркобизнесе участвовали супруги
Водитель врезался в ограждение
За сутки выявили более 40 новых больных
Крупный пожар произошёл в посёлке Чунский
Инцидент произошёл накануне днём
Инцидент произошёл накануне днём
Один очаг ликвидирован накануне
Женщину выдал яркий свитер, когда она ехала в автобусе