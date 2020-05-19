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В Забайкалье автомобиль угнали вместе с хозяином

В Забайкалье автомобиль угнали вместе с хозяином
Происшествия, 
Владелец авто спал в салоне

В Краснокаменском районе Забайкальского края к полицейским обратился 27-летний мужчина. Он написал заявление об угоне автомобиля «ВАЗ 2107».

Преступление произошло ночью. Мужчина спал в своей машине около дома, когда двое мужчин, разбив окно, проникли внутрь салона. Налётчики, угрожая ножом, потребовали отдать ключи и пересесть на заднее сиденье.

Через несколько минут поездки угонщики остановились на автозаправочной станции и вышли на улицу. Воспользовавшись моментом, потерпевший сбежал и обратился в полицию.

Со слов мужчины была составлена ориентировка на подозреваемых и угнанный автомобиль. Сотрудники полиции установили личности нападавших и задержали их. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых жителей Нерчинско-Заводского района, 28 и 26 лет.

Угнанный автомобиль был найден в Приаргунском районе в технически исправном состоянии и возвращён потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.

На период расследования подозреваемые взяты под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
угон
 
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