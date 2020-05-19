У мужчины нашли кило марихуаны
Вечером 15 мая в лесу, неподалёку от города Кяхта оперативники задержали 34-летнего местного жителя. У него обнаружено около килограмма марихуаны и посуда для изготовления наркотиков.
Задержанный пояснил, что заготовил наркотик в феврале для собственного употребления и прятал его в лесу.
Мужчина не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии прятал марихуану в лесу
Происшествия, Фото:
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