Житель Бурятии прятал марихуану в лесу

Происшествия, Фото: из архива

У мужчины нашли кило марихуаны



Вечером 15 мая в лесу, неподалёку от города Кяхта оперативники задержали 34-летнего местного жителя. У него обнаружено около килограмма марихуаны и посуда для изготовления наркотиков.



Задержанный пояснил, что заготовил наркотик в феврале для собственного употребления и прятал его в лесу.



Мужчина не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

