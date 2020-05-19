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Житель Бурятии прятал марихуану в лесу

Житель Бурятии прятал марихуану в лесу
Происшествия,  Фото:из архива
У мужчины нашли кило марихуаны

Вечером 15 мая в лесу, неподалёку от города Кяхта оперативники задержали 34-летнего местного жителя. У него обнаружено около килограмма марихуаны и посуда для изготовления наркотиков.

Задержанный пояснил, что заготовил наркотик в феврале для собственного употребления и прятал его в лесу.

Мужчина не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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