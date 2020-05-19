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Жительница Бурятии хитростью оформила кредит на соседку

Жительница Бурятии хитростью оформила кредит на соседку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина обманом выпросила банковскую карту

18 мая в полицию с заявлением о краже денег обратилась 49-летняя жительница Селенгинского района Бурятии. Она рассказала, что ещё в марте 2019 года дала свою банковскую карту 31-летней соседке. Женщина попросила карту за неимением своей – для получения денежного перевода.

Позже соседка сообщила, что выполнить перевод не удаётся, но получить сумму можно через специальное мобильное приложение. Для этого нужны лишь данные паспорта владелицы карты.

Имея эти сведения, соседка оформила на имя владелицы карты онлайн-кредит в 80 тысяч рублей. Деньги аферистка впоследствии сняла и потратила.

Хозяйка банковской карты об оформленном кредите узнала спустя некоторое время, когда из банка поступил звонок по вопросу отсутствия выплат, и обратилась к соседке. Та во всем призналась. Написав расписку, женщина пообещала выплачивать деньги в срок, однако в течение года суммы на кредитный счёт так и не поступили. Потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские задержали подозреваемую. За кражу возбуждено уголовное дело. Она проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что на данный момент задолженность по кредиту составляет более 100 тысяч рублей.
кража
 
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