В Иркутской области 56-летняя женщина возглавляла группу дилеров героина









По информации ГУ МВД по Иркутской области





В Зиминском районе Иркутской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали этническую группу наркодидеров.Подозреваемые – супруги в возрасте 32 и 33 лет, а также 42-летний мужчина и 56-летняя женщина. Как установили оперативники, этническая группа действовала в Зиме и Зиминском районе с ноября 2019 года.Организатор наркобизнеса – ранее судимая за наркотики 56-летняя женщина.В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские изъяли 330 бумажных свёртков с героином (крупный размер).Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В отношении трёх фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста.