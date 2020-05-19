В Иркутской области 56-летняя женщина возглавляла группу дилеров героина

Также в наркобизнесе участвовали супруги
В Зиминском районе Иркутской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали этническую группу наркодидеров.
Подозреваемые – супруги в возрасте 32 и 33 лет, а также 42-летний мужчина и 56-летняя женщина. Как установили оперативники, этническая группа действовала в Зиме и Зиминском районе с ноября 2019 года.
Организатор наркобизнеса – ранее судимая за наркотики 56-летняя женщина.
В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские изъяли 330 бумажных свёртков с героином (крупный размер).
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В отношении трёх фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Также в наркобизнесе участвовали супруги
Водитель врезался в ограждение
Крупный пожар произошёл в посёлке Чунский
Инцидент произошёл накануне днём
Инцидент произошёл накануне днём
Один очаг ликвидирован накануне
Женщину выдал яркий свитер, когда она ехала в автобусе
В одном случае без крыши над головой осталась семья из пяти человек
За сутки выявили более 40 новых больных
Водителей спасли подушки безопасности
Прокуратура Бурятии раскрыла ситуацию с коррупцией за четыре месяца этого года
В природном парке «Ивано-Арахлейский» задержаны два нарушителя с нарезным оружием без документов
Зверское преступление совершил гражданин Узбекистана над своим приятелем
Этим рейсом ехали ещё 13 саянцев
Большая часть приехавших курсантов живёт в Кабанском районе