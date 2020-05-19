В Иркутске в ДТП пострадали четыре человека



На водителя составлены административные протоколы за отсутствие водительских прав, полиса ОСАГО, а также за повреждение дорожного ограждения.



На водителя составлены административные протоколы за отсутствие водительских прав, полиса ОСАГО, а также за повреждение дорожного ограждения.

Сегодня в третьем часу ночи произошло ДТП на улице Байкальская в Иркутске.Госавтоинспекция Иркутска сообщила, что 19-летний водитель «Тойоты Чайзер», не справившись с управлением, снёс металлические ограждения.С места были госпитализированы водитель и три пассажира иномарки, один из которых 17-летний подросток.