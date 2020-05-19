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В Иркутске в ДТП пострадали четыре человека

В Иркутске в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Водитель врезался в ограждение

Сегодня в третьем часу ночи произошло ДТП на улице Байкальская в Иркутске.

Госавтоинспекция Иркутска сообщила, что 19-летний водитель «Тойоты Чайзер», не справившись с управлением, снёс металлические ограждения.

С места были госпитализированы водитель и три пассажира иномарки, один из которых 17-летний подросток.

На водителя составлены административные протоколы за отсутствие водительских прав, полиса ОСАГО, а также за повреждение дорожного ограждения.



ДТП
 
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