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В Улан-Удэ аварийно отключали свет на Бабушкина, Терешковой и БКМ

В Улан-Удэ аварийно отключали свет на Бабушкина, Терешковой и БКМ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл накануне днём

Накануне, 18 мая, в Улан-Удэ из-за неисправности кабельной линии аварийно отключился фидер распределительной подстанции-7. Под отключение электроэнергии попали потребители ул. Бабушкина, Терешковой, Медицинская, Зелёная и бульвара Карла Маркса.

Потребителей подключали поэтапно: в 15:33 ул. Терешковой, 1,3,7,18,18а,20, в 15:55 оставшихся потребителей запитали по резервной схеме.

Общее время отключения составило 1 час 50 минут, сообщают оперативные службы города.
отключение света
 
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