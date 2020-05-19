Инцидент произошёл накануне днём
Накануне, 18 мая, в Улан-Удэ из-за неисправности кабельной линии аварийно отключился фидер распределительной подстанции-7. Под отключение электроэнергии попали потребители ул. Бабушкина, Терешковой, Медицинская, Зелёная и бульвара Карла Маркса.
Потребителей подключали поэтапно: в 15:33 ул. Терешковой, 1,3,7,18,18а,20, в 15:55 оставшихся потребителей запитали по резервной схеме.
Общее время отключения составило 1 час 50 минут, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ аварийно отключали свет на Бабушкина, Терешковой и БКМ
Происшествия, Фото:
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