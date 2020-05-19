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Грузовик оставил улан-удэнцев без света почти на 5 часов

Грузовик оставил улан-удэнцев без света почти на 5 часов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл накануне днём

18 мая в 15.15 часов грузовик, проезжавший по улице Учебная в Улан-Удэ, оборвал провода сразу в трёх пролётах. В результате произошло отключение фидера на подстанции «БВС», сообщают оперативные службы города.

Под отключение электроэнергии попали жители ул.Мерецкого, д. 26-35, ул.Автотранспортная, д. 16-23, ул.Дальнегурульбинская, д.1-17, ул. Учебная, д. 1, 1б, 2, 2а, 2б.

Потребителей подключали поэтапно: в 19:08 запитали потребителей, кроме ул. Учебная. В 19:57 электроэнергия всем потребителям была восстановлена. Общее время отключения составило 4 часа 42 минуты.

Водитель грузовика пока не установлен. 
отключение света
 
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