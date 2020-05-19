Грузовик оставил улан-удэнцев без света почти на 5 часов

Инцидент произошёл накануне днём
18 мая в 15.15 часов грузовик, проезжавший по улице Учебная в Улан-Удэ, оборвал провода сразу в трёх пролётах. В результате произошло отключение фидера на подстанции «БВС», сообщают оперативные службы города.
Под отключение электроэнергии попали жители ул.Мерецкого, д. 26-35, ул.Автотранспортная, д. 16-23, ул.Дальнегурульбинская, д.1-17, ул. Учебная, д. 1, 1б, 2, 2а, 2б.
Потребителей подключали поэтапно: в 19:08 запитали потребителей, кроме ул. Учебная. В 19:57 электроэнергия всем потребителям была восстановлена. Общее время отключения составило 4 часа 42 минуты.
Водитель грузовика пока не установлен.
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Происшествия, Фото:
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