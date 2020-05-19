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В Улан-Удэ воровку нашли по ярко-розовому свитеру

В Улан-Удэ воровку нашли по ярко-розовому свитеру
Происшествия, 
Женщину выдал яркий свитер, когда она ехала в автобусе

В магазине в центре Улан-Удэ посетительница украла оставленный на прилавке мобильный телефон и ушла. Обнаружив пропажу, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие росгвардейцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемой. После этого стражи порядка приступили к отработке прилегающей территории. Одной из примет подозреваемой был белый свитер с ярко-розовым принтом.

На площади Банзарова росгвардейцы обратили внимание на женщину в бело-розовом свитере, которая сидела в автобусе, следовавшем в Иволгинский район. При проверке документов и досмотре у женщины был обнаружен украденный мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.

Задержанная, 27-летняя женщина, была доставлена в отдел полиции. Ранее она уже была судима за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

кража Росгвардия
 
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