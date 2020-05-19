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В Бурятии подожгли два жилых дома

В Бурятии подожгли два жилых дома
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
В одном случае без крыши над головой осталась семья из пяти человек

За сутки в Бурятии неизвестные подожгли сразу два дома, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Первый пожар произошёл в селе Новоильинск Заиграевского района. На момент приезда пожарных жилой дом был охвачен огнём. Огонь уничтожил пристроенную к дому веранду, кровлю, повредил основные конструкции здания на общей площади 42 кв.м.

Причина пожара устанавливается, вероятно, ею мог послужить поджог. Семья из пяти человек, жившая здесь, размещена у родственников.



Ещё один двухэтажный дом горел в селе Гремячинск Прибайкальского района. Его тушили не только пожарные, но и сотрудники Кикинского лесхода, а также представители филиала БО «Байкал» ФГУ СКК «Дальневосточный» минобороны РФ.

В результате пожара дом повреждён изнутри, уничтожена крыша дома на общей площади 90 кв.м., основные конструкции здания были спасены. Уже установлено, что причиной пожара послужил поджог.

За поджог грозит уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет.

Всего 18 мая в Бурятии зарегистрировано 11 пожаров, семь из них произошли в районах.



пожар Поджог
 
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