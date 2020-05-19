В Бурятии подожгли два жилых дома





За сутки в Бурятии неизвестные подожгли сразу два дома, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Первый пожар произошёл в селе Новоильинск Заиграевского района. На момент приезда пожарных жилой дом был охвачен огнём. Огонь уничтожил пристроенную к дому веранду, кровлю, повредил основные конструкции здания на общей площади 42 кв.м.Причина пожара устанавливается, вероятно, ею мог послужить поджог. Семья из пяти человек, жившая здесь, размещена у родственников.Ещё один двухэтажный дом горел в селе Гремячинск Прибайкальского района. Его тушили не только пожарные, но и сотрудники Кикинского лесхода, а также представители филиала БО «Байкал» ФГУ СКК «Дальневосточный» минобороны РФ.В результате пожара дом повреждён изнутри, уничтожена крыша дома на общей площади 90 кв.м., основные конструкции здания были спасены. Уже установлено, что причиной пожара послужил поджог.За поджог грозит уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет.Всего 18 мая в Бурятии зарегистрировано 11 пожаров, семь из них произошли в районах.