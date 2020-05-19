В Бурятии стали чаще давать взятки

Прокуратура Бурятии раскрыла ситуацию с коррупцией за четыре месяца этого года



За январь-апрель 2020 года в Бурятии зарегистрировано 100 преступлений коррупционной направленности. Это на 127% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По коррупционным статьям Уголовного кодекса к ответственности за четыре месяца привлечено более 20 человек, среди них чиновники органов местного самоуправления, представители контролирующих и правоохранительных органов.



Растёт число выявленных фактов взяточничества. За четыре месяца зарегистрировано 41 такое деяние. Годом ранее было всего шесть, рост составил почти семь раз.



- Получений взяток – 26, посредничеств во взяточничестве – 12, дачи взяток – три. Случаи мелкого взяточничества фиксировались реже – с начала года выявлено три взятки суммы, которых не превысили 10 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.



Стабильно высоким остается число уголовных дел о хищениях с коррупционной составляющей, их учтено 25.



Ущерб от коррупционных деяний составил 29,5 млн. рублей, из них добровольно погашен только один млн. рублей. Органами расследования наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 53,7 млн. рублей. Прокуроры в целях возмещения причинённого актами коррупции ущерба в суды направили иски на общую сумму 13,3 млн. рублей.



