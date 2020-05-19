 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Мая

18 Мая

Популярное

В Бурятии стали чаще давать взятки

В Бурятии стали чаще давать взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура Бурятии раскрыла ситуацию с коррупцией за четыре месяца этого года

За январь-апрель 2020 года в Бурятии зарегистрировано 100 преступлений коррупционной направленности. Это на 127% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По коррупционным статьям Уголовного кодекса к ответственности за четыре месяца привлечено более 20 человек, среди них чиновники органов местного самоуправления, представители контролирующих и правоохранительных органов.

Растёт число выявленных фактов взяточничества. За четыре месяца зарегистрировано 41 такое деяние. Годом ранее было всего шесть, рост составил почти семь раз.

- Получений взяток – 26, посредничеств во взяточничестве – 12, дачи взяток – три. Случаи мелкого взяточничества фиксировались реже – с начала года выявлено три взятки суммы, которых не превысили 10 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.

Стабильно высоким остается число уголовных дел о хищениях с коррупционной составляющей, их учтено 25.

Ущерб от коррупционных деяний составил 29,5 млн. рублей, из них добровольно погашен только один млн. рублей. Органами расследования наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 53,7 млн. рублей. Прокуроры в целях возмещения причинённого актами коррупции ущерба в суды направили иски на общую сумму 13,3 млн. рублей.

коррупция взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье изъяли незаконное оружие в ходе рейда в парке
В Забайкалье изъяли незаконное оружие в ходе рейда в парке
Происшествия, 18.05.2020
В природном парке «Ивано-Арахлейский» задержаны два нарушителя с нарезным оружием без документов
«Бежал как факел»: В Бурятии мужчину едва не сожгли заживо
«Бежал как факел»: В Бурятии мужчину едва не сожгли заживо
Происшествия, 18.05.2020
Зверское преступление совершил гражданин Узбекистана над своим приятелем  
У 31 курсанта, вернувшегося в Бурятию на каникулы, выявлен коронавирус
У 31 курсанта, вернувшегося в Бурятию на каникулы, выявлен коронавирус
Происшествия, 18.05.2020
Большая часть приехавших курсантов живёт в Кабанском районе
Читинец угнал машину друга
Происшествия, 18.05.2020
В полиции мужчина рассказал, что взял авто покататься
В Забайкалье полицейский избил мужчину и проник в его квартиру
В Забайкалье полицейский избил мужчину и проник в его квартиру
Происшествия, 18.05.2020
На полицейского возбуждено уголовное дело  
В Бурятии из инфекционного стационара сбежал 17-летний пациент
В Бурятии из инфекционного стационара сбежал 17-летний пациент
Происшествия, 18.05.2020
Сбежавшего из инфекционного стационара пациента ищет полиция  
В Улан-Удэ нашли пропавших мальчиков
В Улан-Удэ нашли пропавших мальчиков
Происшествия, 18.05.2020
Прохожие нашли пропавших братьев возле магазина
В Бурятии избитая женщина год не могла добиться справедливости
В Бурятии избитая женщина год не могла добиться справедливости
Происшествия, 18.05.2020
Вопрос решился только после вмешательства уполномоченного по правам человека
В Бурятии мужчина выкинул мешок марихуаны во время погони
В Бурятии мужчина выкинул мешок марихуаны во время погони
Происшествия, 18.05.2020
Полицейская погоня произошла в Гусиноозёрске
В Тулуне устроили погоню за водителем «Мерседеса» без прав
Происшествия, 18.05.2020
Мужчина лишён водительских прав за пьяную езду
В Улан-Удэ пассажир ушёл от таксиста с его же часами
В Улан-Удэ пассажир ушёл от таксиста с его же часами
Происшествия, 18.05.2020
Мошенник обвёл таксиста вокруг пальца
На дне Байкала произошло землетрясение
На дне Байкала произошло землетрясение
Происшествия, 18.05.2020
Землетрясение зафиксировано на севере Байкала

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^