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«Бежал как факел»: В Бурятии мужчину едва не сожгли заживо

«Бежал как факел»: В Бурятии мужчину едва не сожгли заживо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Зверское преступление совершил гражданин Узбекистана над своим приятелем

В мае 2019 года в Кабанском районе Бурятии на стройке жилого дома поссорились двое рабочих, приехавших из Узбекистана. Один из них упрекнул другого из-за того, что он давно пьёт, тратит общие деньги, а также нецензурно оскорблял его мать.

Напарник решил отомстить обидчику. Для этого он выбрал очень жестокий метод – решил сжечь приятеля заживо. Вышел во двор и взял пятилитровую бутылку с бензином, зашёл в постройку, облил приятеля и дом бензином, поджёг.

Мужчина мигом оказался охвачен пламенем, с жуткими криками от невыносимой боли он выбежал на улицу. Его приятель не только не оказал помощи, но убежал в лес, на берег Байкала, где и уснул. Позже он признается: надеялся, что друг умрёт, ведь место безлюдное.

Жертва чудом выжила, несмотря на тяжелейшие травмы. Его вовремя увидели местные жители, прибежавшие на зарево от пожара с лопатами и вёдрами. Работница магазина, которая также была там, вспоминает: крик был «ужасным». Весь обгоревший мужчина сидел на земле и кричал: «Помогите!». Пострадало почти всё тело, в ожогах были спина, лицо, с ног свисала кожа с кровью, к правой руке намертво прилип расплавленный от огня мобильный телефон. Несчастный был голый, ошмётки одежды он сорвал с себя, пытаясь сбить пламя.

Один из сельчан, кто первым увидел жертву преступления, также рассказал, что он просил о помощи с акцентом, сильно стонал и жутко кричал от боли. В воздухе стоял невыносимый запах жареной плоти. Обожённый пытался говорить, сразу же сказав людям, кто его облил бензином. Как оказалось, убегавшего преступника видели и другие люди. На глазах свидетеля мужчина убежал в лес, а тот, кого он поджёг, побежал в другую сторону. «Горел как факел», - поделился позже очевидец.

На месте оказалась и местный медработник. Она видела возгорание и сама вызвала пожарных, а после женщину позвали для оказания помощи. Когда она пришла, травмированный, крича, сидел, обсыпая себя землёй. Так он, видимо, пытался облегчить сильную боль. Он уже не реагировал на попытки поговорить с ним.

- Мужчина был голый, большие ожоги были на руках, ногах, спине, лицевой и волосистой части головы, волосы были выгоревшими плешинами. Большая часть была выгоревшей на спине и ногах. С ног у него слезла кожа наподобие как чулок, лавтаками (лоскутами – ред.), на ногах видны были мышцы, мясо, не обожжённым был только живот. У него был очень большой процент ожога всего тела, он был в шоковом состоянии, самостоятельно передвигаться не мог, - опишет позже медработник.

Эта женщина оказалась его спасительницей. Она вызвала бригаду медиков, сказала искать грузовую машину, чтобы срочно везти пострадавшего. В фельдшерско-акушерском пункте сама оказала первую медпомощь, помыв мужчину. После скорая увезла больного в больницу. Если бы пострадавшему не оказали вовремя медицинскую помощь, он бы умер от ран и шока.

Врачи установили, что потерпевший получил термический ожог лица, глаз, обеих ушных раковин, шеи, волосистой части головы, правого и левого плеча, обоих предплечий, тыльной поверхности обеих кистей, туловища, поясничной области, ягодичных областей; обеих ног 2-3 степени. Площадь поражения тела составила 60%. Также мужчина получил термический ожёг верхних дыхательных путей.

Тот, кто его едва не убил, в это время спал в лесу. Когда он вернулся, его задержали.

На суде он заявил, что не собирался убивать приятеля, а хотел лишь припугнуть. Но так как был выпивший, не рассчитал и вылил на друга сразу половину бутылки с топливом. А то, что мужчина загорелся, якобы и вовсе не видел, потому и не оказал помощь. Впрочем, суд расценил это заявление критически.

Кабанский районный суд признал гражданина Узбекистана виновным в покушении на убийство с особой жестокости. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Также его обязали возместить сумму, затраченную на лечение потерпевшего - 560 тысяч рублей. Этой весной приговор вступил в законную силу. 
покушение на убийство
 
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