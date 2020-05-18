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Больной коронавирусом ехал из Иркутска в Зиму рейсовым автобусом

Больной коронавирусом ехал из Иркутска в Зиму рейсовым автобусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Этим рейсом ехали ещё 13 саянцев

11 мая автобусным рейсом «Иркутск – Саянск» в Зиму прибыл молодой человек, прилетевший в то же утро из Санкт-Петербурга. Пассажир вышел на стеле у города Зимы, его встречала супруга. По данным Роспотребнадзора, по результатам анализов у него обнаружен коронавирус, сообщил в обращении мэр Саянска Олег Боровский.

Заразившийся молодой человек – выпускник военного училища Санкт-Петербурга. Вместе с ним ехал его товарищ по училищу, который прибыл в Саянск.

Он также сдал анализ на коронавирус – результаты будут известны позже. По словам родителей молодого человека из Саянска, ему сняли отдельную квартиру – чтобы он прошёл самоизоляцию.

Этим рейсом ехало ещё 13 саянцев. Все они установлены, в их числе есть работники «Саянского бройлера», «Ново-Зиминской ТЭЦ», городской больницы. Все они сдадут анализы и будут находиться на изоляции. Как было установлено, водитель и значительная часть пассажиров автобуса были без масок.

- В очередной раз обращаюсь ко всем с убедительной просьбой – не ездить в Иркутск, Ангарск и другие города. Этой простой мерой вы обезопасите себя, своих детей, родных и близких, и не будете подвергать опасности всех жителей, ведь вирус передается очень быстро. Прошу вас – помните об опасности, которая совсем близко! – призвал горожан мэр Саянска.

На 17 мая Саянске нет зараженных коронавирусом, но все эти люди, ехавшие в автобусе – под большим сомнением.

- После установления контактов этих 14 человек на самоизоляцию уйдут еще порядка 40. Плюсом к тем 39, которые на сегодня были на самоизоляции. Это серьезно. И не дай Бог, у кого-то из них будет положительный результат анализа, - высказался мэр города.


коронавирус
 
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