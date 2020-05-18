На полицейского возбуждено уголовное дело
В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника отдела полиции Краснокаменского УМВД. Он подозревается в нарушении неприкосновенности жилища, совершённом с применением насилия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По версии следствия, в марте 2020 года полицейский во внеслужебное время на лестничной клетке жилого дома ударил мужчину ногой. После этого подозреваемый против воли мужчины вошёл в его квартиру, где ещё несколько раз его ударил.
Установлены и допрошены свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы, данные которых будут использованы при предъявлении обвинения подозреваемому.
- Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - уточнили в пресс-службе в УМВД России по Забайкальскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
В Забайкалье полицейский избил мужчину и проник в его квартиру
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На полицейского возбуждено уголовное дело
Сбежавшего из инфекционного стационара пациента ищет полиция
Большая часть приехавших курсантов живёт в Кабанском районе
Пожилая женщина получила переломы ног и рёбер
Прохожие нашли пропавших братьев возле магазина
Вор зашёл в квартиру, когда хозяин спал
Вопрос решился только после вмешательства уполномоченного по правам человека
Полицейская погоня произошла в Гусиноозёрске
Мужчина лишён водительских прав за пьяную езду
Мошенник обвёл таксиста вокруг пальца
Землетрясение зафиксировано на севере Байкала
Украденные детали были из меди
Гараж сгорел, но дом спасли
Он украл ноутбук, два сотовых телефона, колонки и куртку
В одном случае сгорели сарай, навес и опилки