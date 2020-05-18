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В Забайкалье полицейский избил мужчину и проник в его квартиру

В Забайкалье полицейский избил мужчину и проник в его квартиру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На полицейского возбуждено уголовное дело

В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника отдела полиции Краснокаменского УМВД. Он подозревается в нарушении неприкосновенности жилища, совершённом с применением насилия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в марте 2020 года полицейский во внеслужебное время на лестничной клетке жилого дома ударил мужчину ногой. После этого подозреваемый против воли мужчины вошёл в его квартиру, где ещё несколько раз его ударил.

Установлены и допрошены свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы, данные которых будут использованы при предъявлении обвинения подозреваемому.

- Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - уточнили в пресс-службе в УМВД России по Забайкальскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

полиция нарушение неприкосновенности жилища
 
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