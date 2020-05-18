В Улан-Удэ нашли пропавших мальчиков

Прохожие нашли пропавших братьев возле магазина



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ полицейские разыскивали двух братьев, 9 и 10 лет. Мальчики ушли гулять ещё вчера, 17 мая, но и к сегодняшнему утру домой не вернулись.



Во второй половине дня 18 мая стало известно, что дети найдены. С мальчиками всё в порядке.



- Мальчиков возле одного из магазинов Октябрьского района обнаружили прохожие и сообщили в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сейчас с детьми работают сотрудники ПДН. Устанавливается, почему дети ушли из дома и где провели эту ночь.



