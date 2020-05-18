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В Улан-Удэ нашли пропавших мальчиков

В Улан-Удэ нашли пропавших мальчиков
Происшествия, 
Прохожие нашли пропавших братьев возле магазина

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ полицейские разыскивали двух братьев, 9 и 10 лет. Мальчики ушли гулять ещё вчера, 17 мая, но и к сегодняшнему утру домой не вернулись.

Во второй половине дня 18 мая стало известно, что дети найдены. С мальчиками всё в порядке.

- Мальчиков возле одного из магазинов Октябрьского района обнаружили прохожие и сообщили в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сейчас с детьми работают сотрудники ПДН. Устанавливается, почему дети ушли из дома и где провели эту ночь.

пропавшие без вести
 
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