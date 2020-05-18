В Бурятии мужчина выкинул мешок марихуаны во время погони

Полицейская погоня произошла в Гусиноозёрске



Утром 17 мая на въезде в Гусиноозёрск сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Однако мужчина не подчинился требованиям полицейских и продолжил движение.



Полицейские организовали преследование. Во время погони один из пассажиров выбросил из салона автомобиля мешок с марихуаной. Позже выяснилось, что масса наркотиков более трёх килограммов.



Автомашина была остановлена. Сотрудники полиции выяснили, что наркотик принадлежит 26-летнему жителю Джидинского района. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Судимости погашены, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Также в отношении находившихся в автомашине граждан составлены административные протоколы за нарушение ПДД.



