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В Бурятии мужчина выкинул мешок марихуаны во время погони

В Бурятии мужчина выкинул мешок марихуаны во время погони
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейская погоня произошла в Гусиноозёрске

Утром 17 мая на въезде в Гусиноозёрск сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Однако мужчина не подчинился требованиям полицейских и продолжил движение.

Полицейские организовали преследование. Во время погони один из пассажиров выбросил из салона автомобиля мешок с марихуаной. Позже выяснилось, что масса наркотиков более трёх килограммов.

Автомашина была остановлена. Сотрудники полиции выяснили, что наркотик принадлежит 26-летнему жителю Джидинского района. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Судимости погашены, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Также в отношении находившихся в автомашине граждан составлены административные протоколы за нарушение ПДД.

марихуана наркотики ГИБДД
 
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