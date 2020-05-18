В Улан-Удэ пассажир ушёл от таксиста с его же часами

Мошенник обвёл таксиста вокруг пальца



В середине февраля в Улан-Удэ пассажир обманом отнял у 57-летнего таксиста наручные часы. Молодой человек попросил примерить приглянувшийся ему аксессуар, но так и не вернул.



После того, как водитель довёз 25-летнего горожанина до торгового центра, где он должен был снять деньги и оплатить услуги такси, пассажир пропал.



И вот недавно полицейские поймали подозреваемого. Как выяснилось, часы он уже продал незнакомцу.



Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

