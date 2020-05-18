Мошенник обвёл таксиста вокруг пальца
В середине февраля в Улан-Удэ пассажир обманом отнял у 57-летнего таксиста наручные часы. Молодой человек попросил примерить приглянувшийся ему аксессуар, но так и не вернул.
После того, как водитель довёз 25-летнего горожанина до торгового центра, где он должен был снять деньги и оплатить услуги такси, пассажир пропал.
И вот недавно полицейские поймали подозреваемого. Как выяснилось, часы он уже продал незнакомцу.
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ пассажир ушёл от таксиста с его же часами
Происшествия, Фото:
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