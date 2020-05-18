В Улан-Удэ вор украл железнодорожных деталей на 119 тысяч

Украденные детали были из меди



52-летний житель Заиграевского района с территории железнодорожного предприятия Улан-Удэ украл медесодержащие детали. Их вор затем сдал в пункт приёма металлолома.



Правоохранители установили и задержали мужчину. Общий ущерб составил более 119 000 рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

