Украденные детали были из меди
52-летний житель Заиграевского района с территории железнодорожного предприятия Улан-Удэ украл медесодержащие детали. Их вор затем сдал в пункт приёма металлолома.
Правоохранители установили и задержали мужчину. Общий ущерб составил более 119 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ вор украл железнодорожных деталей на 119 тысяч
Происшествия, Фото:
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