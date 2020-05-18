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В Бурятии в «Золотой поляне» сгорел гараж

В Бурятии в «Золотой поляне» сгорел гараж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Гараж сгорел, но дом спасли

За минувшие выходные, 16 и 17 мая, в Бурятии зарегистрировано 23 пожара, 15 из них в районах.

В ДНТ «Золотая поляна» Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме.

На момент прибытия первого подразделения горела общая кровля дома и пристроенного к нему гаража. Хозяйка вышла самостоятельно.

К тушению пожара были привлечены три работника Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы и добровольный пожарный сельского поселения «Саянтуйское», три единицы пожарной техники.

В результате пожара уничтожены крыша и гараж на общей площади 57 кв. м., основные конструкции дома удалось спасти.

Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода вследствие несоответствия печной разделки требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
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