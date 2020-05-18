Гараж сгорел, но дом спасли
За минувшие выходные, 16 и 17 мая, в Бурятии зарегистрировано 23 пожара, 15 из них в районах.
В ДНТ «Золотая поляна» Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме.
На момент прибытия первого подразделения горела общая кровля дома и пристроенного к нему гаража. Хозяйка вышла самостоятельно.
К тушению пожара были привлечены три работника Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы и добровольный пожарный сельского поселения «Саянтуйское», три единицы пожарной техники.
В результате пожара уничтожены крыша и гараж на общей площади 57 кв. м., основные конструкции дома удалось спасти.
Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода вследствие несоответствия печной разделки требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии в «Золотой поляне» сгорел гараж
Происшествия, Фото:
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