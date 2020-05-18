В Бурятии в «Золотой поляне» сгорел гараж

Гараж сгорел, но дом спасли



За минувшие выходные, 16 и 17 мая, в Бурятии зарегистрировано 23 пожара, 15 из них в районах.



В ДНТ «Золотая поляна» Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме.



На момент прибытия первого подразделения горела общая кровля дома и пристроенного к нему гаража. Хозяйка вышла самостоятельно.



К тушению пожара были привлечены три работника Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы и добровольный пожарный сельского поселения «Саянтуйское», три единицы пожарной техники.



В результате пожара уничтожены крыша и гараж на общей площади 57 кв. м., основные конструкции дома удалось спасти.



Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода вследствие несоответствия печной разделки требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

