В Улан-Удэ мужчин обокрал людей, которые его приютили

Он украл ноутбук, два сотовых телефона, колонки и куртку
В середине апреля 27-летний мужчина из Заиграевского района попросился пожить у своих родственников в Улан-Удэ. Прожив несколько дней, он ночью украл у хозяев ноутбук, два сотовых телефона, колонки от компьютера, мужскую куртку и скрылся. Общий ущерб составил около 33 тысяч рублей.
Молодой человек ранее уже был судим за преступление против личности.
Украденные ноутбук и колонки изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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