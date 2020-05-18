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В Бурятии из-за проводки произошло два пожара

В Бурятии из-за проводки произошло два пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В одном случае сгорели сарай, навес и опилки

В выходные дни в Бурятии было ликвидировано 23 пожара, восемь из них в Улан-Удэ. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание электропроводки и неисправные отопительные печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

В субботу в местности Маракта Еравнинского района сгорели сарай, навес и опилки на общей площади 89 кв. м. Всего к ликвидации привлекались три человека и одна единица техники.

- Из-за перехлёста проводов произошло короткое замыкание электрической проводки, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района Семен Карбушев.

В этот же день в посёлке Таксимо Муйского района на момент прибытия первого пожарного подразделения горела смотровая яма гаража. Из ямы вытащили автомобиль.

За 14 минут пожар был полностью ликвидирован, площадь пожара составила 12 кв. м.

По словам дознавателя Алексея Коношенкина, основной причиной рассматривается короткое замыкание проводки светильника. 
пожар
 
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