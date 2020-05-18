В одном случае сгорели сарай, навес и опилки
В выходные дни в Бурятии было ликвидировано 23 пожара, восемь из них в Улан-Удэ. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание электропроводки и неисправные отопительные печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В субботу в местности Маракта Еравнинского района сгорели сарай, навес и опилки на общей площади 89 кв. м. Всего к ликвидации привлекались три человека и одна единица техники.
- Из-за перехлёста проводов произошло короткое замыкание электрической проводки, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района Семен Карбушев.
В этот же день в посёлке Таксимо Муйского района на момент прибытия первого пожарного подразделения горела смотровая яма гаража. Из ямы вытащили автомобиль.
За 14 минут пожар был полностью ликвидирован, площадь пожара составила 12 кв. м.
По словам дознавателя Алексея Коношенкина, основной причиной рассматривается короткое замыкание проводки светильника.
В Бурятии из-за проводки произошло два пожара
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Украденные детали были из меди
Гараж сгорел, но дом спасли
Он украл ноутбук, два сотовых телефона, колонки и куртку
В одном случае сгорели сарай, навес и опилки
Оба водителя получили травмы
Мальчики ушли гулять из дома и не вернулись
Вор прихватил пакет с прилавка в торговом центре
Хозяин горевшей квартиры получил отравление угарным газом
Пожар произошёл на даче
У мужчины изъяли рыбу и орудия лова
Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами
Женщина присвоила себе 40 тысяч рублей с карты пассажира
Тушением занимались 16 человек
В инфекционных стационарах лечатся более 400 больных COVID-19
Молодые люди совершили кражу в День Победы