В Иркутской области юноша на мотоцикле врезался в другого мотоциклиста

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Оба водителя получили травмы



За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано девять ДТП с участием мототранспорта, в которых 12 человек получили травмы, сообщает областное ГУ МВД России.



Вечером 16 мая в селе Покосное Братского района произошло ДТП с участием 15-летнего мотоциклиста. Юноша врезался в другого мотоциклиста, который двигался с ним в попутном направлении.



В результате происшествия оба мотоциклиста получили травмы, несовершеннолетний водитель госпитализирован в больницу.



17 мая в Тулунском районе 19-летний пьяный водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, уехал в кювет и перевернулся.



В результате происшествия сам водитель и его 29-летний пассажир получили травмы.



Всего с начала весны в Иркутской области произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов, в которых четыре человека погибли и 43 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 1000 водителей мототранспорта за различные нарушений ПДД.





