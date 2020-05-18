Оба водителя получили травмы
За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано девять ДТП с участием мототранспорта, в которых 12 человек получили травмы, сообщает областное ГУ МВД России.
Вечером 16 мая в селе Покосное Братского района произошло ДТП с участием 15-летнего мотоциклиста. Юноша врезался в другого мотоциклиста, который двигался с ним в попутном направлении.
В результате происшествия оба мотоциклиста получили травмы, несовершеннолетний водитель госпитализирован в больницу.
17 мая в Тулунском районе 19-летний пьяный водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, уехал в кювет и перевернулся.
В результате происшествия сам водитель и его 29-летний пассажир получили травмы.
Всего с начала весны в Иркутской области произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов, в которых четыре человека погибли и 43 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 1000 водителей мототранспорта за различные нарушений ПДД.
В Иркутской области юноша на мотоцикле врезался в другого мотоциклиста
Происшествия, Фото:
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