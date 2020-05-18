В Улан-Удэ пропали братья 9 и 10 лет

Мальчики ушли гулять из дома и не вернулись
В Улан-Удэ полицейские разыскивают несовершеннолетних Ивана и Александра Синяевых. Мальчики 9 и 10 лет ушли гулять из дома на улице Заовражная 17 мая, и до сих пор их местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы Александра Синяева: европейской внешности, рост около 130 см, волосы светло-русые, глаза карие.
Был одет: серо-оранжевая мастерка, джинсы голубые, мокасины тёмно-синие.
Приметы Ивана Синяева: европейской внешности, рост около 120-125 см, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет: сине-бордовая мастерка, спортивные штаны чёрные с белыми лампасами, мокасины чёрного цвета, кепка красная.
При наличии какой-либо информации о пропавших или их местонахождении сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8(3012)29-59-94 или 102 (112).
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Происшествия, Фото:
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