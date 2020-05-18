Житель Бурятии украл пакет, в котором оказались подгузники

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Вор прихватил пакет с прилавка в торговом центре



Днём в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии росгвардейцы получили сообщение о том, что у посетительницы торгового центра был украден пакет с вещами.



Женщина совершала покупки и поставила пакет на прилавок. В это время, улучив момент, мужчина незаметно унёс его.



Продавцы магазина, где произошла кража, описали внешность вора.



Росгвардейцы при отработке прилегающей территории заметили мужчину, который с пакетом шёл от торгового центра. При проверке документов и осмотре у мужчины в пакете были обнаружены вещи, указанные потерпевшей. Сам вор явно не ожидал, что в пакете будут детские подгузники.



- Задержанный, 66-летний ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





