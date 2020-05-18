Вор прихватил пакет с прилавка в торговом центре
Днём в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии росгвардейцы получили сообщение о том, что у посетительницы торгового центра был украден пакет с вещами.
Женщина совершала покупки и поставила пакет на прилавок. В это время, улучив момент, мужчина незаметно унёс его.
Продавцы магазина, где произошла кража, описали внешность вора.
Росгвардейцы при отработке прилегающей территории заметили мужчину, который с пакетом шёл от торгового центра. При проверке документов и осмотре у мужчины в пакете были обнаружены вещи, указанные потерпевшей. Сам вор явно не ожидал, что в пакете будут детские подгузники.
- Задержанный, 66-летний ранее судимый местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии украл пакет, в котором оказались подгузники
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор прихватил пакет с прилавка в торговом центре
Хозяин горевшей квартиры получил отравление угарным газом
Пожар произошёл на даче
У мужчины изъяли рыбу и орудия лова
Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами
Женщина присвоила себе 40 тысяч рублей с карты пассажира
Тушением занимались 16 человек
В инфекционных стационарах лечатся более 400 больных COVID-19
Молодые люди совершили кражу в День Победы
«Тойота Корона» после столкновения превратилась в груду металла
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Суд не стал отправлять женщину за решётку
Второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки
Таковы данные за два первых месяца
В квартире нашли более 400 использованных шприцев