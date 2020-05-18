Хозяин горевшей квартиры получил отравление угарным газом
Неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения стала причиной возгорания в квартире 4-этажного многоквартирного дома в городе Усолье-Сибирское 17 мая.
Сообщение о пожаре поступило спасателям во втором часу дня. К месту происшествия были направлены две автоцистерны, автолестница и восемь пожарных.
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в квартире на первом этаже и в подъезде. Пожарные по маршевым лестницам спасли 10 жильцов.
В горящей квартире был обнаружен пострадавший хозяин – 47-летний мужчина. С отравлением угарным газом он был госпитализирован.
В комнате, где находился пострадавший, горели мебель и личные вещи. На тушение пожара потребовались считанные минуты.
Ещё через час последствия были ликвидированы.
Дознаватели установили, что причиной возгорания в квартире стало неосторожное обращение с огнём пострадавшим – хозяин курил на диване и уснул, отчего загорелась мебель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на субботу в садоводстве «Мечта» в Иркутской области в дачном доме погибли два человека.
В Иркутской области на пожаре в 4-этажном доме спасли 10 человек
Происшествия, Фото:
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