В Иркутской области возбудили дело на любителя щуки

У мужчины изъяли рыбу и орудия лова



Во время рейда транспортные полицейские задержали 60-летнего жителя города Усть-Илимск Иркутской области за незаконный вылов рыбы.



Мужчина был задержан в акватории Богучанского водохранилища. Он незаконно на моторной лодке с помощью сети ловил щуку. Ущерб составил более 18 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



За незаконный вылов рыбы возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





