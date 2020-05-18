У мужчины изъяли рыбу и орудия лова
Во время рейда транспортные полицейские задержали 60-летнего жителя города Усть-Илимск Иркутской области за незаконный вылов рыбы.
Мужчина был задержан в акватории Богучанского водохранилища. Он незаконно на моторной лодке с помощью сети ловил щуку. Ущерб составил более 18 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.
За незаконный вылов рыбы возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области возбудили дело на любителя щуки
Происшествия, Фото:
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