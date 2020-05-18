В Забайкалье отправили в колонию официантку вагона-ресторана

Женщина присвоила себе 40 тысяч рублей с карты пассажира
В августе 2019 года официантка обслуживала пассажира в вагоне-ресторане поезда сообщением «Владивосток-Новосибирск». Стоимость заказа составила почти 20 тысяч рублей. Из-за отсутствия связи в пути оплата через терминал не прошла. Тогда мужчина попросил официантку снять деньги через банкомат на железнодорожном вокзале станции Чернышевск-Забайкальский, сообщив ей пин-код своей банковской карты.
Официантка воспользовалась этим и сняла с карты 60 тысяч рублей. Вернувшись в вагон-ресторан, она оплатила заказ, а остальные 40 тысяч рублей присвоила себе.
Суд признал ранее судимую за аналогичное преступление женщиной виновной и приговорил её к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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