В Бурятии из-за замыкания на ЛЭП загорелся лес









Сегодня в Еравнинском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы и мусора на всех категориях земель запрещено. Обо всех возгораниях лесники просят сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Сегодня в Еравнинском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы и мусора на всех категориях земель запрещено. Обо всех возгораниях лесники просят сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Накануне тушили лесной пожар в Прибайкальском районе Бурятии. Предварительная причина возгорания - замыкание линий электропередач.Площадь, пройденная огнём, составила 0,2 га. На тушении было задействовано 16 человек из числа лесной охраны, задействовано три единицы лесопожарной техники. За несколько часов пожар был ликвидирован.