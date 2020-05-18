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В Бурятии из-за замыкания на ЛЭП загорелся лес

В Бурятии из-за замыкания на ЛЭП загорелся лес
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Тушением занимались 16 человек

Накануне тушили лесной пожар в Прибайкальском районе Бурятии. Предварительная причина возгорания - замыкание линий электропередач.

Площадь, пройденная огнём, составила 0,2 га. На тушении было задействовано 16 человек из числа лесной охраны, задействовано три единицы лесопожарной техники. За несколько часов пожар был ликвидирован.



Сегодня в Еравнинском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы и мусора на всех категориях земель запрещено. Обо всех возгораниях лесники просят сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары короткое замыкание
 
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