 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Мая

17 Мая

Популярное

Ангарчане обчистили дачу ради выкупа телефона из ломбарда

Ангарчане обчистили дачу ради выкупа телефона из ломбарда
Происшествия, 
Молодые люди совершили кражу в День Победы

Утром 9 мая в полицию поступило сообщение 67-летнего ангарчанина, который сообщил, что на его дачном участке в СНТ «Утёс» совершена кража. Неизвестные, предположительно, проникнув через окно, украли бытовую технику и электроинструмент на сумму 20 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа и криминалисты изъяли с места преступления следы, по которым в течение нескольких дней были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое 20-летних неоднократно ранее судимых местных жителя. У них обнаружена часть украденного имущества.

Оперативникам подозреваемые рассказали, что совершили кражу, чтобы выкупить из ломбарда телефон родственницы одного из молодых людей.

За кражу возбуждено уголовное дело. Также устанавливается причастность подозреваемых к иным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 970
В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 970
Происшествия, 18.05.2020
В инфекционных стационарах лечатся более 400 больных COVID-19
Ангарчане обчистили дачу ради выкупа телефона из ломбарда
Ангарчане обчистили дачу ради выкупа телефона из ломбарда
Происшествия, 18.05.2020
Молодые люди совершили кражу в День Победы
В Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой
В Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой
Происшествия, 18.05.2020
«Тойота Корона» после столкновения превратилась в груду металла
Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света
Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 18.05.2020
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В Бурятии мать пяти детей зарезала мужа-тирана
В Бурятии мать пяти детей зарезала мужа-тирана
Происшествия, 17.05.2020
Суд не стал отправлять женщину за решётку
В России выявили 9 709 новых случаев коронавируса
В России выявили 9 709 новых случаев коронавируса
Происшествия, 17.05.2020
Второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки
В Бурятии умерли шесть младенцев
В Бурятии умерли шесть младенцев
Происшествия, 17.05.2020
Таковы данные за два первых месяца
В Тайшете посетители наркопритона заходили через окно
В Тайшете посетители наркопритона заходили через окно
Происшествия, 17.05.2020
В квартире нашли более 400 использованных шприцев
До 550 выросло число случаев коронавируса в Забайкалье
До 550 выросло число случаев коронавируса в Забайкалье
Происшествия, 17.05.2020
За сутки диагноз подтвердили ещё у 40 человек
В Бурятии возбудили уголовные дела на двух рыбаков
В Бурятии возбудили уголовные дела на двух рыбаков
Происшествия, 17.05.2020
Мужчины незаконно ловили щуку, карася, леща и сома
В Бурятии число случаев коронавируса перевалило хорошо за 900
В Бурятии число случаев коронавируса перевалило хорошо за 900
Происшествия, 17.05.2020
В Улан-Удэ уже более 580 случаев заражения COVID-19
В Бурятии инспекторы ДПС бросились тушить пожар
В Бурятии инспекторы ДПС бросились тушить пожар
Происшествия, 17.05.2020
Происходящее запечатлел видеорегистратор в патрульной машине
Жителя Бурятии поймали в поле с марихуаной
Жителя Бурятии поймали в поле с марихуаной
Происшествия, 17.05.2020
Мужчина ранее уже был судим за наркотики
«Перешёл от железной дороги»: В Бурятии потушили лесной пожар
«Перешёл от железной дороги»: В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 17.05.2020
За прошедшие сутки проводились работы по тушению одного лесного пожара в Северо-Байкальском районе

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^