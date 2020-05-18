Ангарчане обчистили дачу ради выкупа телефона из ломбарда

Молодые люди совершили кражу в День Победы



Утром 9 мая в полицию поступило сообщение 67-летнего ангарчанина, который сообщил, что на его дачном участке в СНТ «Утёс» совершена кража. Неизвестные, предположительно, проникнув через окно, украли бытовую технику и электроинструмент на сумму 20 тысяч рублей.



Следственно-оперативная группа и криминалисты изъяли с места преступления следы, по которым в течение нескольких дней были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое 20-летних неоднократно ранее судимых местных жителя. У них обнаружена часть украденного имущества.



Оперативникам подозреваемые рассказали, что совершили кражу, чтобы выкупить из ломбарда телефон родственницы одного из молодых людей.



За кражу возбуждено уголовное дело. Также устанавливается причастность подозреваемых к иным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

