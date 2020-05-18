Молодые люди совершили кражу в День Победы
Утром 9 мая в полицию поступило сообщение 67-летнего ангарчанина, который сообщил, что на его дачном участке в СНТ «Утёс» совершена кража. Неизвестные, предположительно, проникнув через окно, украли бытовую технику и электроинструмент на сумму 20 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа и криминалисты изъяли с места преступления следы, по которым в течение нескольких дней были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое 20-летних неоднократно ранее судимых местных жителя. У них обнаружена часть украденного имущества.
Оперативникам подозреваемые рассказали, что совершили кражу, чтобы выкупить из ломбарда телефон родственницы одного из молодых людей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Также устанавливается причастность подозреваемых к иным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчане обчистили дачу ради выкупа телефона из ломбарда
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