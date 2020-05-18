 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Мая

17 Мая

Популярное

Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света

Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 17 мая, в 19:36 произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Улан-Удэ. Без света остались потребители частично улиц Шумяцкого, Намжилова, Краснофлотская, 4.

Кроме этого, для поиска земли в сети ГЭС поочерёдно отключались фидера на РП-17 и РП-21, под отключение электроэнергии попали потребители 42, 43, 44 кварталов и частично микрорайона Горького. Здесь время отключения составляло от 10 до 15 минут.

Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 20:25 – запитали ул. Шумяцкого, ул. Краснофлотская, 4, время отключения: 49 минут; в 22:30 – запитаны оставшиеся потребители ул. Намжилова, без света горожане провели почти 3 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мать пяти детей зарезала мужа-тирана
В Бурятии мать пяти детей зарезала мужа-тирана
Происшествия, 17.05.2020
Суд не стал отправлять женщину за решётку
В России выявили 9 709 новых случаев коронавируса
В России выявили 9 709 новых случаев коронавируса
Происшествия, 17.05.2020
Второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки
В Бурятии умерли шесть младенцев
В Бурятии умерли шесть младенцев
Происшествия, 17.05.2020
Таковы данные за два первых месяца
В Тайшете посетители наркопритона заходили через окно
В Тайшете посетители наркопритона заходили через окно
Происшествия, 17.05.2020
В квартире нашли более 400 использованных шприцев
До 550 выросло число случаев коронавируса в Забайкалье
До 550 выросло число случаев коронавируса в Забайкалье
Происшествия, 17.05.2020
За сутки диагноз подтвердили ещё у 40 человек
В Бурятии возбудили уголовные дела на двух рыбаков
В Бурятии возбудили уголовные дела на двух рыбаков
Происшествия, 17.05.2020
Мужчины незаконно ловили щуку, карася, леща и сома
В Бурятии инспекторы ДПС бросились тушить пожар
В Бурятии инспекторы ДПС бросились тушить пожар
Происшествия, 17.05.2020
Происходящее запечатлел видеорегистратор в патрульной машине
В Бурятии число случаев коронавируса перевалило хорошо за 900
В Бурятии число случаев коронавируса перевалило хорошо за 900
Происшествия, 17.05.2020
В Улан-Удэ уже более 580 случаев заражения COVID-19
Жителя Бурятии поймали в поле с марихуаной
Жителя Бурятии поймали в поле с марихуаной
Происшествия, 17.05.2020
Мужчина ранее уже был судим за наркотики
«Перешёл от железной дороги»: В Бурятии потушили лесной пожар
«Перешёл от железной дороги»: В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 17.05.2020
За прошедшие сутки проводились работы по тушению одного лесного пожара в Северо-Байкальском районе
В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 16.05.2020
В ликвидации пожара было задействовано 18 человек 
В Бурятии из-за коровы на дороге произошло ДТП
В Бурятии из-за коровы на дороге произошло ДТП
Происшествия, 16.05.2020
Автомобили получили серьёзные механические повреждения 
Улан-удэнец полоснул ножом по лицу и ограбил нового знакомого
Улан-удэнец полоснул ножом по лицу и ограбил нового знакомого
Происшествия, 16.05.2020
Парень заступился за женщину, которую избивал муж
В Улан-Удэ грузовик смял иномарку
В Улан-Удэ грузовик смял иномарку
Происшествия, 16.05.2020
Авария случилась вчера утром 

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^