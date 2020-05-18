Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 17 мая, в 19:36 произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Улан-Удэ. Без света остались потребители частично улиц Шумяцкого, Намжилова, Краснофлотская, 4.



Кроме этого, для поиска земли в сети ГЭС поочерёдно отключались фидера на РП-17 и РП-21, под отключение электроэнергии попали потребители 42, 43, 44 кварталов и частично микрорайона Горького. Здесь время отключения составляло от 10 до 15 минут.



Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 20:25 – запитали ул. Шумяцкого, ул. Краснофлотская, 4, время отключения: 49 минут; в 22:30 – запитаны оставшиеся потребители ул. Намжилова, без света горожане провели почти 3 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.







