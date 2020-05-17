Таковы данные за два первых месяца
В январе-феврале этого года в Бурятии умерли шесть младенцев в возрасте до года. Об этом сообщили в Бурятстате.
Коэффициент младенческой смертности составил 2,9 новорождённых на 1000 родившихся живыми.
- Коэффициент младенческой смертности уменьшился на 44,2 % в сравнении с январем-февралем 2019 года, - уточнили в Бурятстате.
В Бурятии умерли шесть младенцев
Происшествия, Фото:
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